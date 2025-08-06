В Улан-Удэ женщина на «Хонде» устроила странное ДТП

На кадрах видно, как едущая в потоке «Хонда Стрим» без какой-либо причины «сбивается с курса» и начинает двигаться по диагонали.









Она пересекает встречную полосу и на скорости примерно 30-40 км/ч сносит дорожное ограждение на противоположной стороне дороги. При этом один из едущих по встречке водителей лишь чудом успевает увернуться, а с еще одной иномаркой «Хонда» разминулась буквально в считанных сантиметрах.





Причины аварии в Госавтоинспекции назвать пока затруднились. Известно, что машиной управляла 64-летняя женщина, в авто она была одна. Не исключено, что ей внезапно стало плохо. Сейчас с ней работают медики.









