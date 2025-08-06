Происшествия 06.08.2025 в 10:48

В Улан-Удэ женщина на «Хонде» устроила странное ДТП

Возможно, за рулем ей стало плохо
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ женщина на «Хонде» устроила странное ДТП
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельство ДТП, случившегося сегодня утром на улице Забайкальская. Видео этого происшествия уже обнародовал Комитет по транспорту мэрии. 

На кадрах видно, как едущая в потоке «Хонда Стрим» без какой-либо причины «сбивается с курса» и начинает двигаться по диагонали. 


Она пересекает встречную полосу и на скорости примерно 30-40 км/ч сносит дорожное ограждение на противоположной стороне дороги. При этом один из едущих по встречке водителей лишь чудом успевает увернуться, а с еще одной иномаркой «Хонда» разминулась буквально в считанных сантиметрах.


Причины аварии в Госавтоинспекции назвать пока затруднились. Известно, что машиной управляла 64-летняя женщина, в авто она была одна. Не исключено, что ей внезапно стало плохо. Сейчас с ней работают медики.


Напомним, в начале июля на улице Борсоева водитель «Тойоты Прадо» устроил массовое ДТП. Мужчине за рулем внезапно стало плохо, он поехал по кругу и протаранил несколько машин.
