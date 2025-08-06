У аэропорта Бурятии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Бурятии неизвестный водитель вчера вечером сбил молодого мужчину и сбежал с места наезда. ДТП произошло в Муйском районе - в п. Таксимо.

- Около шлагбаума, вблизи аэропорта, неустановленный водитель совершил наезд на 37-летнего мужчину, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП пешеход с травмами был госпитализирован в медучреждение, где позже скончался. В настоящее время сотрудниками полиции ведется розыск водителя, скрывшегося с места наезда, - сообщили в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ