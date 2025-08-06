Происшествия 06.08.2025 в 10:55
У аэропорта Бурятии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Сейчас его ищет полиция
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии неизвестный водитель вчера вечером сбил молодого мужчину и сбежал с места наезда. ДТП произошло в Муйском районе - в п. Таксимо.
- Около шлагбаума, вблизи аэропорта, неустановленный водитель совершил наезд на 37-летнего мужчину, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП пешеход с травмами был госпитализирован в медучреждение, где позже скончался. В настоящее время сотрудниками полиции ведется розыск водителя, скрывшегося с места наезда, - сообщили в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ