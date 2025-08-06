В Бурятии арендатор сельхозземель нанес почти 4 млн ущерба

В Хоринском районе Бурятии арендатор не соблюдал требования по использованию сельхозземель, что привело к загрязнению почвы и крупным финансовым потерям.Нарушения на земельном участке сельскохозяйственного назначения вблизи села Ониноборск в апреле выявил государственный инспектор территориального Управления Россельхознадзора.Индивидуальный предприниматель допустил следующие нарушения: на площади 2 974 кв. м. перекрыл плодородный слой почв срезками от деловой древесины, на площади 334 кв. м разместились капитальные строения.«Наиболее серьезным последствием стало исчисление размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды. В соответствии с утвержденной методикой сумма ущерба составила 3,9 млн рублей», - прокомментировали в надзорном ведомстве.Арендатору выдали предписание об устранении нарушений в течение полугодия и разработки плана рекультивации. Специалисты проверят исполнение предписаний в октябре этого года.Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии