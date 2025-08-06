На СВО погиб общественник из Бурятии Дмитрий Замолотских

Известного общественника Бурятии, представителя регионального отделения Народного фронта Дмитрия Замолотских официально признали погибшим в ходе СВО. Мужчина осенью прошлого года ушел туда добровольцем.Во время выполнения боевого задания пропал, числился без вести пропавшим. До этого Дмитрий с самого начала спецоперации активно помогал со сбором и отправкой гуманитарной помощи. С 2023 года несколько раз выезжал в Джанкой – работал в добровольческих палатках. Был ветераном боевых действий.Замолотских шесть лет участвовал в делах бурятского «Народного фронта». Активист следил за благоустройством городской среды, безопасностью детских и спортивных площадок, занимался мониторингом заброшенных зданий, решал насущные вопросы и проблемы жителей.Мужчина дважды выезжал в зоны ликвидации ЧС в составе групп быстрого реагирования Народного фронта. Откликался и на социальные акции, касающиеся восстановлений памятных мест, посадок саженцев, проведений субботников.«Он был незаменим – помогал везде и всюду, выручал, подбадривал, добивался решения проблем, отстаивая интересы простых людей. Для нас он был добрым и искренним другом, советчиком и помощником. Мы соболезнуем родным, близким, друзьям и коллегам. Это был светлый человек, ответственный эксперт и профессионал, глубоко человечный в своих убеждениях, решениях и действиях. Горько и тяжело писать о Дмитрии в прошедшем времени. В нашей памяти он навсегда останется неунывающим, добрым и открытым миру и людям Человеком», - прокомментировали в ОНФ по Бурятии.Фото: Народный фронт в Бурятии