В Улан-Удэ разбушевался авиапассажир из Крыма

В столице Бурятии транспортные полицейские привлекли к административной ответственности авиапассажира. Во время посадки на рейс «Улан-Удэ – Москва» разбушевался 46-летний житель Республики Крым.Мужчина был пьян, он проявлял агрессию к окружающим и выражался нецензурной бранью. К борту воздушного судна вызвали наряд полиции.В отношении дебошира составили протоколы об административном правонарушении – за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство. Крымчанину может грозить штраф до тысячи рублей или арест на 15 суток.Фото: Номер один