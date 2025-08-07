В Бурятии с дороги слетела маршрутка с 16-ю пассажирами

Накануне в пятом часу вечера в Тункинском районе Бурятии съехал в кювет и перевернулся маршрутный автобус рейса «Улан-Удэ – Кырен». В салоне «Фиат Дукато» находились 16 пассажиров (детей среди них не было).ДТП случилось на федеральной трассе А-333 между селами Зун-Мурино и Зактуй. За медицинской помощью обратились 3 человека – с жалобами на ушибы. Пассажиров доставили в село Кырен на попутном автобусе.На место выезжали сотрудники ГИБДД. В Тункинском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка.«В ходе процессуальных мероприятий будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, проверено соблюдение правил перевозки пассажиров в автобусе междугороднего сообщения. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - прокомментировали в Следкоме Бурятии.Кроме того, установление обстоятельств аварии контролирует прокуратура республики. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.