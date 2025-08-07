Сухие грозы не дают отдохнуть лесникам Бурятии

За прошедшие сутки в республике обнаружили один лесной пожар в Баунтовском районе. Его причиной стала сухая гроза. За это же время ликвидирован один очаг в Муйском районе на площади 70 га, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.По состоянию на утро 7 августа в Бурятии осталось четыре пожара: в Баунтовском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах. Их общая площадь составляет 611 га.«С огнём сражаются 107 человек, задействована 21 единица специализированной техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», - сообщили в РАЛХе.