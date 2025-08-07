За убийство коллеги в Бурятии арестован беглый сельчанин

В Мухоршибирском районе Бурятии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого, с которым работал на одном предприятии. Расправившись с ним с помощью ножа, он собрал свою одежду, покинул квартиру и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан полицией.

- По данным следствия, подозреваемый работал в поселке Саган-Нур и проживал в арендованной квартире вместе с другими работниками предприятия. 5 августа вечером с одним из них на кухне он распивал спиртные напитки, а затем во время произошедшей ссоры схватил нож и нанес клинком мужчине несколько ударов в грудь и шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - рассказали в Следственном комитете республики.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия, добавили в ведомстве.

Фото: Следком РБ