В районе Бурятии утонула туристка из Белоруссии

В Тункинском районе Бурятии в беду попали путешественники из Белоруссии. Шесть человек обратились к группе туристов, сплавлявшихся по Китою. В месте слияния рек Китой и Билюты произошла трагедия: в воду упали женщина и мужчина.Тело иностранки нашли пришедшие на помощь туристы. Мужчину унесло течением, но позже его обнаружили в удовлетворительном состоянии.«По информации оперативного дежурного БРПСС, расстояние от населённого пункта Аршан до места нахождения группы 30 км. Решается вопрос о привлечении спасателей. Ситуация находится на контроле. Информация уточняется», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.Прокуратура Бурятии контролирует установление обстоятельств гибели женщины. В ведомстве добавили, что гости из Республики Беларусь направлялись в местность Шумак.