Происшествия 07.08.2025 в 09:31

Пенсионерка из Улан-Удэ сохранила квартиру, но лишилась сбережений

Женщина отказала жулику в продаже недвижимости, а в плане денег твердости не проявила
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Пенсионерка из Улан-Удэ сохранила квартиру, но лишилась сбережений
За минувшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 20 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители республики потеряли около 2,6 млн рублей. Одной из жертв жуликов стала 76-летняя пенсионерка из Улан-Удэ, которая лишилась крупной суммы денег.

Как рассказали в МВД Бурятии, поздним вечером женщине в мессенджере позвонил «сотрудник Энергосбыта», который запросил показания счетчика, а также попросил передать ему код из смс. Доверчивая горожанка продиктовала ему код, после чего разговор прекратился. 

Чуть позже на связь с пенсионеркой вышла лжесотрудница многофункционального центра. Аферистка сообщила, что мошенники взломали ее аккаунт на Госуслугах, и что она передаст эту информацию в «Росфинмониторинг». 

Через некоторое время пожилой женщине позвонил мужчина, представившийся специалистом «Росфинмониторинга». Он сообщил, мошенниками получена доверенность от ее имени на неизвестного гражданина, которая дает право распоряжаться ее имуществом. 

Злоумышленник долгое время уговаривал пенсионерку продать квартиру, чтобы аферисты не успели продать ее первыми, используя доверенность. Наткнувшись на отказ, жулик сменил тактику. Он стал убеждать женщину снять все средства со вкладов и перевести их на «безопасный счет», чтобы мошенники не успели завладеть ими. 

Напуганная женщина, следуя инструкции обманщика, сняла со своего банковского счета 590 рублей сбережений и перевела их по указанным реквизитам.

Поскольку злоумышленник настаивал, чтобы женщина никому не сообщала об их разговоре, пенсионерка так и сделала. Лишь спустя месяц она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. 
Теги
мошенничество

Все новости

В Бурятии на два дня ограничат движение по региональной дороге
07.08.2025 в 09:49
В Улан-Удэ заключенной дали «отпуск» за хорошее поведение
07.08.2025 в 09:44
Пенсионерка из Улан-Удэ сохранила квартиру, но лишилась сбережений
07.08.2025 в 09:31
В районе Бурятии утонула туристка из Белоруссии
07.08.2025 в 09:25
За убийство коллеги в Бурятии арестован беглый сельчанин
07.08.2025 в 09:16
Сухие грозы не дают отдохнуть лесникам Бурятии
07.08.2025 в 09:12
Права пациентов
07.08.2025 в 09:00
В Бурятии с дороги слетела маршрутка с 16-ю пассажирами
07.08.2025 в 08:56
В Улан-Удэ штрафы превратили в коммерцию
07.08.2025 в 06:00
В Бурятии бывшие сотрудницы почты похитили 7,5 млн рублей
06.08.2025 в 19:41
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
В районе Бурятии утонула туристка из Белоруссии
Трагедия произошла в месте слияния рек Китой и Билюты
07.08.2025 в 09:25
За убийство коллеги в Бурятии арестован беглый сельчанин
С места преступления он пытался скрыться на машине
07.08.2025 в 09:16
Сухие грозы не дают отдохнуть лесникам Бурятии
Из-за них снова возник лесной пожар
07.08.2025 в 09:12
В Бурятии с дороги слетела маршрутка с 16-ю пассажирами
Медицинская помощь понадобилась трём из них
07.08.2025 в 08:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru