Пенсионерка из Улан-Удэ сохранила квартиру, но лишилась сбережений

За минувшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 20 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители республики потеряли около 2,6 млн рублей. Одной из жертв жуликов стала 76-летняя пенсионерка из Улан-Удэ, которая лишилась крупной суммы денег.Как рассказали в МВД Бурятии, поздним вечером женщине в мессенджере позвонил «сотрудник Энергосбыта», который запросил показания счетчика, а также попросил передать ему код из смс. Доверчивая горожанка продиктовала ему код, после чего разговор прекратился.Чуть позже на связь с пенсионеркой вышла лжесотрудница многофункционального центра. Аферистка сообщила, что мошенники взломали ее аккаунт на Госуслугах, и что она передаст эту информацию в «Росфинмониторинг».Через некоторое время пожилой женщине позвонил мужчина, представившийся специалистом «Росфинмониторинга». Он сообщил, мошенниками получена доверенность от ее имени на неизвестного гражданина, которая дает право распоряжаться ее имуществом.Злоумышленник долгое время уговаривал пенсионерку продать квартиру, чтобы аферисты не успели продать ее первыми, используя доверенность. Наткнувшись на отказ, жулик сменил тактику. Он стал убеждать женщину снять все средства со вкладов и перевести их на «безопасный счет», чтобы мошенники не успели завладеть ими.Напуганная женщина, следуя инструкции обманщика, сняла со своего банковского счета 590 рублей сбережений и перевела их по указанным реквизитам.Поскольку злоумышленник настаивал, чтобы женщина никому не сообщала об их разговоре, пенсионерка так и сделала. Лишь спустя месяц она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.