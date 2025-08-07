В Бурятии два автомобиля разбились об одну лошадь

Сначала в животное врезался 42-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», а затем на уже сбитую лошадь наскочила «Хонда ЦРВ» под управлением 24-летней девушки.











В результате аварии пострадали и сами машины, и их водители. К счастью, серьезных травм они не получили – медицинскую помощь им оказали на месте.







Фото: ГИБДД Бурятии

Выбежавшая на дорогу лошадь стали причиной сразу двух ДТП в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, все произошло вчера вечером в Иволгинском районе на 37-м км автодороги Улан-Удэ – Кяхта.