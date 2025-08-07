Происшествия 07.08.2025 в 11:43
В Бурятии поймали водителя, задавившего пешехода
Мужчина не стал отпираться и признал вину
Текст: Андрей Константинов
В Муйском районе Бурятии полиция задержала водителя, который вчера ночью в поселке Таксимо около шлагбаума вблизи аэропорта задавил 37-летнего мужчину. В результате наезда пешеход получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Как рассказали в Госавтоинспекции, задержанному мужчине 40 лет. В момент наезда он на своем автомобиле «Тойота РАВ4» двигался задним ходом. После задержания водитель не стал отпираться и во всем сознался.
ТегиДТП