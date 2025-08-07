В Бурятии юный байкер с подругой влетел в забор

Очередное ДТП с участием подростков на мотоцикле случилось в Бурятии. Оно произошло вчера вечером в селе Старая Курба.«На улице Школьная 15-летний подросток на мотоцикле «Лифан», ехавший с 14-летней подругой, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в деревянный забор. В результате аварии юный водитель и его пассажирка получили травмы различной степени тяжести», - рассказали в ГИБДД.За передачу мотоцикла подростку его 37-летняя мать привлечена к административной ответственности.