Происшествия 07.08.2025 в 11:53
В Бурятии юный байкер с подругой влетел в забор
Подростки получили травмы, а мать водителя получит штраф
Текст: Андрей Константинов
Очередное ДТП с участием подростков на мотоцикле случилось в Бурятии. Оно произошло вчера вечером в селе Старая Курба.
«На улице Школьная 15-летний подросток на мотоцикле «Лифан», ехавший с 14-летней подругой, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в деревянный забор. В результате аварии юный водитель и его пассажирка получили травмы различной степени тяжести», - рассказали в ГИБДД.
За передачу мотоцикла подростку его 37-летняя мать привлечена к административной ответственности.
«На улице Школьная 15-летний подросток на мотоцикле «Лифан», ехавший с 14-летней подругой, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в деревянный забор. В результате аварии юный водитель и его пассажирка получили травмы различной степени тяжести», - рассказали в ГИБДД.
За передачу мотоцикла подростку его 37-летняя мать привлечена к административной ответственности.
ТегиДТП