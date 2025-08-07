Происшествия 07.08.2025 в 12:16
В Бурятии прикрыли предприятие, где выращивали овощи и зелень
Там нарушали санитарно-эпидемиологическое законодательство
Текст: Карина Перова
В Тарбагатайском районе Бурятии предприниматель, занимающийся выращиванием и фасовкой овощей и зелени, допустил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. После вмешательства прокуратуры деятельность бизнесмена приостановили.
В ходе проверки стало известно, что крышки контейнеров, где хранилась зелень, не мыли и не дезинфицировали, специальные средства не приобретались. Текущую и генеральную уборку в помещениях не проводили.
В целом на предприятии отсутствовал производственный контроль, не осуществлялся контроль качества по санитарно-паразитологическим показателям поступающей продукции. Кроме того, у работников не было медицинских книжек.
«По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в виде административного приостановления деятельности сроком на 240 суток», - отметили в ведомстве.
Устранение выявленных нарушений контролирует районная прокуратура.
