В Бурятии прикрыли предприятие, где выращивали овощи и зелень

В Тарбагатайском районе Бурятии предприниматель, занимающийся выращиванием и фасовкой овощей и зелени, допустил многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. После вмешательства прокуратуры деятельность бизнесмена приостановили.В ходе проверки стало известно, что крышки контейнеров, где хранилась зелень, не мыли и не дезинфицировали, специальные средства не приобретались. Текущую и генеральную уборку в помещениях не проводили.В целом на предприятии отсутствовал производственный контроль, не осуществлялся контроль качества по санитарно-паразитологическим показателям поступающей продукции. Кроме того, у работников не было медицинских книжек.«По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в виде административного приостановления деятельности сроком на 240 суток», - отметили в ведомстве.Устранение выявленных нарушений контролирует районная прокуратура.