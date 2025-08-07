Водитель фуры собрал «паровозик» на трассе в Бурятии

ДТП с участием сразу четырех машин случилось вчера днем в Иволгинском районе Бурятии.Как рассказали в Госавтоинспекции, 40-летний водитель грузовика «Догфенг» ехал в сторону Ошурково. Не соблюдал дистанцию, он врезался во впереди идущий автомобиль «Тойота Спринтер Кариб», который от удара «догнал» «Тойоту Виш», а затем и «Ниссан Ноут».В результате легковушки получили повреждения. Не обошлось и без пострадавших – травмированной оказалась 58-летняя пассажирка «Кариба».