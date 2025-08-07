Водитель без прав сбил женщину на пешеходном переходе в Улан-Удэ

Наезд на пешехода случился сегодня утром в 140 квартале в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, там на пешеходном переходе 41-летний водитель автомобиля «Шкода Фабиа» сбил 46-летнюю женщину.Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. Сообщается, что мужчина за рулем «Шкоды» не имел водительских прав.