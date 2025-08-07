В четырех детсадах Бурятии выявили нарушения при обороте пищевой продукции

В Бурятии сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения при обороте пищевой продукции в детских садах Бичурского и Мухоршибирского районов. Проверки проходили в июле.Проанализировав электронные ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в ФГИС «ВетИС» компонента «Меркурий», специалисты нашли ряд нареканий в детсаду «Огонек» (Бичурский район), Мухоршибирском детском саду «Звездочка», Новозаганском детсаду и садике «Земляничка» (поселок Саган-Нур, Мухоршибирский район).В этих дошкольных учреждениях отсутствовали ВСД на продукцию животного происхождения, поступающую в переработку и на хранение. Это не позволяет установить прослеживаемость, место производства и изготовителя товара, последующих собственников, поставщиков находящейся в обороте продукции и сырья. Также были нарушения по несвоевременному гашению имеющихся документов. 31 июля хозяйствующим субъектам и уполномоченным лицам объявили предостережения.«Всего за 7 месяцев текущего года на территории Бурятии в рамках выездных обследований и мониторинга информационных ресурсов Россельхознадзора проверено 135 социально значимых учреждений (детсады, школы, интернаты). В них выявлено 151 нарушение ветеринарного законодательства, 115 организациям объявлены предостережения», - добавили в надзорном ведомстве.