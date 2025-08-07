Происшествия 07.08.2025 в 13:11

В Бурятии развернули операцию по спасению туристов из Беларуси

По факту гибели одной из участниц похода уже возбудили уголовное дело
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии развернули операцию по спасению туристов из Беларуси
Фото: архив «Номер один»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели туристки из Беларуси в Тункинском районе Бурятии. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В настоящее время решается вопрос о выдвижении к месту происшествия членов следственно-оперативной группы. Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия», - сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, туристическая группа из пяти человек двигалась по направлению к Шумакским источникам. 6 августа в районе слияния рек Китой и Билюты (в 30 км от Аршана) двое из них – мужчина и женщина - упали в воду. Женщина утонула, а мужчина, несмотря на сильное течение, смог выбраться на берег и вернуться к товарищам.

Утром 7 августа к месту происшествия для эвакуации туристов и тела погибшей женщины направились четверо спасателей БРПСС. Как отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, им предстоит преодолеть сложный горно-таежный рельеф пешком на протяжении 30 километров. 

«Этот участок особенно трудный и займет значительное количество времени. В общей сложности спасателям потребуется более 36 часов, чтобы добраться до места происшествия», - рассказали в агентстве.

Им на помощь также выдвинулись пять сотрудников Пожарно-спасательной службы Иркутской области. К месту трагедии они следуют по реке Китой на аэролодке. Кроме того, с учетом погодных условий, в 13 часов из поселка Никола планируется вылет вертолёта Ми-8 МЧС России с четырьмя спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда, готовыми оказать необходимую помощь.

По данным Республиканского агентства ГО и ЧС, попавшая в беду туристическая группа не зарегистрировались в МЧС и не имела при себе средств связи. О случившейся трагедии стало известно от других туристов, пересекавших эту местность и встретивших пострадавших. 
