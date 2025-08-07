В Бурятии грузоперевозчик передавал взятки сотрудникам Ространснадзора

В Бурятии работник коммерческой организации, где занимаются грузоперевозками, с 2021 по 2024 годы передавал госинспекторам Ространснадзора взятки за общее покровительство и незаконное бездействие (непринятие мер к выявлению и документированию допускаемых юридическим лицом нарушений).Всего мужчина в интересах предприятия передал сотрудникам надзорного ведомства 41 тысячу рублей. По данному факту в Бурятской транспортной прокуратуре в отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).Дело направили для рассмотрения мировому судье седьмого судебного участка Улан-Удэ. Юрлицу может грозить штраф в размере не менее 1 млн рублей.