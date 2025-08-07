Врачи из Улан-Удэ спасли 13-летнего подростка с «младенческой» грыжей

В Улан-Удэ врачи Детской республиканской клинической больницы спасли 13-летнего подростка с диафрагмальной грыжей. Ее обнаружили случайно, когда у мальчика развилась пневмония, и рентгеновское обследование выявило аномалию.В медучреждении отметили, что это редкий случай: как правило, диафрагмальные грыжи диагностируются в младенческом возрасте. Она встречается примерно у 3-х из 10 тысяч новорожденных. Но в данном случае патология оставалась незамеченной целых 13 лет.«После купирования воспалительного процесса было принято решение о хирургическом вмешательстве. Показанием к операции стало патологическое состояние купола диафрагмы, отклонение от нормы составляло 4 межреберных промежутка. Хирурги ДРКБ выполнили торакоскопическую пластику диафрагмы, минимизировав травматичность вмешательства, поскольку операция была проведена без разрезов», - рассказали в больнице.Своевременное хирургическое вмешательство позволило избежать серьезных осложнений. Иначе состояние ребенка могло ухудшиться: участились бы респираторные инфекции и пневмонии. Операцию проводила слаженная команда профессионалов: заместитель главного врача по хирургической помощи, детский хирург Чимит Очиров, детский хирург Елизавета Балганжапова, анестезиологи-реаниматологи Чимитма Мункина и Амгалан Будаев, операционная сестра Наталья Сахаева.Сейчас юный пациент чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение. Через месяц мальчик пойдет на контрольный осмотр к хирургу ДРКБ.