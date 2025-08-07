Происшествия 07.08.2025 в 14:48

«Решила повыпендриваться, что сильнее всех»

Под Новосибирском 15-летняя школьница жестоко избила подругу
Текст: КП-Новосибирск
«Решила повыпендриваться, что сильнее всех»
Фото: Предоставлены знакомыми потерпевшей
Под Новосибирском 15-летнюю школьницу Алису задержали за истязание девочки из соседнего поселка – она заманила ребенка в заброшку, связала и избивала на видео. Как сообщает КП-Новосибирск, это не первое нападение Алисы на детей: о еще одной истории рассказала 14-летняя школьница Марья.

- Мы с Алисой были знакомы 4 года, жили в одном поселке. В начале июня они позвали меня гулять в лес у станции, с нами были двое мальчиков. Мы стояли и спокойно разговаривали, вдруг Алиса сказала «Ударь меня». Я отказалась, и она набросилась на меня, – рассказала КП-Новосибирск Марья.

Алиса стала избивать Марью, та пыталась защититься, но упала. Напавшая школьница стала ее бить, при этом мальчики, которые были с ними, не вмешивались. Более того, один из них снимал все на камеру.

- Потом Алиса подняла меня, вместе мы дошли до станции, там она меня умыла, и я пошла домой. Мама меня увидела и ужаснулась – у меня был огромный синяк на лице. Мы вызвали скорую: оказалось, у меня был сломан нос, отбито ребро. В тот же день мы написали заявление в полицию, – продолжает Марья.

Через несколько дней мама Марьи работала в ночную смену, а девочка осталась одна дома.

- Алиса тогда пришла, стучалась ко мне в окна, пыталась залезть на балкон первого этажа. Было страшно, но в квартиру ко мне она так и не попала, - говорит Марья. - Спустя примерно три недели я снова встретила Алису возле станции. Она позвала поговорить, потом вдруг резко снова накинулась, стала избивать, а парни это опять снимали. Алиса достала нож и стала кричать, что убьет меня, если я обращусь в полицию. В какой-то момент парни ее остановили, и я убежала домой, – говорит Марья.

По словам школьницы, после второго заявления Алису вызвали в полицию, опросили и отпустили. Не прошло и двух недель, как она напала на еще одну девочку — Олесю. В ночь на 22 июля она заманила 14-летнюю девочку в заброшку и избила. Видео опубликовали в телеграм-канале «Анонимный Новосибирск», Алису с приятелями задержали.

- Я видела этот ролик: те же парни были с Алисой, когда она меня избивала и угрожала ножом. Вчера один из них написал мне извинения, лично прийти побоялся, – рассказала Марья.

По данным полиции, 15-летняя Алиса из неполной семьи, состоит на учете в ПДН. Девочка росла без отца, по словам знакомых, избивала детей на камеру для развлечения.

- Она стала такой, потому что решила повыпендриваться: «я крутая, сильнее всех», - рассказала знакомая Алисы. – Сейчас она находится у себя дома, но что будет дальше – не знаю. С ней ничего уже сделать нельзя.

Имена героев статьи изменены
