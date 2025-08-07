В Бурятии пятилетнему ребенку частично отрезало стопу на сенокосе

В Бичурском районе Бурятии пятилетний ребёнок получил тяжёлую травму на сенокосе. Нога малыша попала в движущие элементы трактора, сообщили в районной администрации.Несчастный случай произошёл вечером 30 июля. Пострадавшего экстренно доставили в Бичурскую ЦРБ с частичной ампутацией стопы. Врачи и реанимационная команда оперативно подготовились к приёму. Операция длилась 4 часа.«Благодаря слаженной работе хирурга Дмитрия Мамонтова и его команды, удалось сохранить ребёнку ногу. Сейчас он находится в ДРКБ, его состояние стабильное. Это уже второй случай за последние 10 лет, когда хирург Мамонтов спас ребёнку конечность после травмы на покосе», - рассказали в администрации Бичурского района.