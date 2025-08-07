Жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 15 тысяч за сбитого ребенка

В мае 2025 года на ул. Широких-Полянского водитель автомобиля «Ниссан», следуя со стороны ул. Мостовая в направлении ул. Трубачеева на нерегулируемом пешеходном переходе сбила несовершеннолетнюю девочку на велосипеде.

В результате ДТП девочка получила травмы, повлекшие средний вред здоровью.

При назначении наказания Октябрьский районный суд учел характер нарушения и личность виновной.

Обстоятельствами, смягчающим ответственность водителя стали признание вины, раскаяние в содеянном, совершение административного правонарушения впервые, а также мнение законного представителя пострадавшей девочки.

В связи с этим суд счел возможным назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 15000 руб.





Фото: "Номер один"