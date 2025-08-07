Происшествия 07.08.2025 в 16:58

В Бурятии загорелся рыбный склад

Огонь охватил кровлю здания
Текст: Андрей Константинов
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
В селе Татаурово загорелся склад хранения рыбы. Как сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7», огонь охватил кровлю бетонного здания на площади 100 кв. метров. 

Сейчас на месте происшествия работают пожарные и члены добровольной пожарной команды, задействовано несколько единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. 
