В Бурятии загорелся рыбный склад

В селе Татаурово загорелся склад хранения рыбы. Как сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7», огонь охватил кровлю бетонного здания на площади 100 кв. метров.Сейчас на месте происшествия работают пожарные и члены добровольной пожарной команды, задействовано несколько единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.