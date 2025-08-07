Происшествия 07.08.2025 в 16:58
В Бурятии нашли тело утонувшего в Селенге юноши
Труп обнаружили в четырех километрах от места утопления
Текст: Карина Перова
В Селенгинском районе Бурятии обнаружили тело утонувшего молодого человека 2005 года рождения. Напомним, поиски велись со 2 августа.
Труп нашли в четырех километрах от места утопления – в улусе Дэбэн, на правой протоке реки Селенга.
«Спасатели ПСО-3 передали тело сотрудникам полиции. Устанавливается личность», - сообщили в телеграм-канале «Селенга-инфо.24/7».
