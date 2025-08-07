Происшествия 07.08.2025 в 17:18

«Таксисты отказываются ездить»: жители Бурятии пожаловались на размытую дорогу

Проблема наблюдается в Закаменске
Текст: Карина Перова
Закамна-инфо.24/7
В Бурятии жители Закаменска пожаловались на размытую грунтовку. Они поинтересовались, когда отремонтируют дорогу по спортивной горе – по улицам Бабушкина, Суворова, Спортивная, Коммунистическая, Чапаева.

«Врача или скорую вызывать – машины не поднимутся! Таксисты отказываются ездить!», - негодуют горожане в группе «Закамна-инфо.24/7».

В МАУ «Кристалл» заявили, что там сейчас ведут переговоры с подрядчиком. Обсуждаются вопросы, касающиеся стоимости ремонта и сроков его проведения.

«Мы делаем все возможное, чтобы получить качественное предложение и сроки. Благодарим за понимание и терпение. Как только будет достоверная информация о сроках начала работ и стоимости, мы незамедлительно сообщим», - пообещали в учреждении.
размытая дорога Закаменск

«Таксисты отказываются ездить»: жители Бурятии пожаловались на размытую дорогу
Дизайн и разработка — nanzat.ru