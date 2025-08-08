В Бурятии будут судить семерых торговцев «синтетикой»

В Бурятии будут судить семерых участников преступного сообщества наркоторговцев. Они с ноября 2022-го по февраль 2024 года распространяли «синтетику» в Улан-Удэ и районах республики, сообщили в МВД по РБ.В группу «кладменов» вошли четыре женщины и трое мужчин в возрасте от 20 до 32 лет, которые действовали в составе отдельных групп преступного сообщества. Они работали на один и тот же теневой наркомаркет, функционировавший в мессенджере.Следователи установили причастность обвиняемых к 27 эпизодам преступлений. У каждого сообщника была своя роль, они бесконтактным способом получали от неустановленного куратора партии «дури», расфасовывали наркотики и помещали в тайники в жилом секторе и лесных массивах.Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД задержали фигурантов. В ходе обысков по адресам проживания и в местах оборудованных схронов полицейские изъяли более 1 килограмма 250 граммов мефедрона и альфа-PVP.«В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3, 4, 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 и ч. 2 ст. 210 УК РФ, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Трое фигурантов дожидаются суда, находясь под стражей, четверо остальных – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - заключили в региональном МВД.