Происшествия 08.08.2025 в 09:18
В Бурятии осталось всего два лесных пожара
Оба очага действуют в Баунтовском районе
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии потушили два лесных пожара в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах на площади 385 га. Новых возгораний при этом не возникло, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
По состоянию на утро 8 августа в республике осталось только два лесных пожара в Баунтовском районе. Их общая площадь составляет 254 га.
«На тушении работает 100 человек, задействована 21 единица специализированной техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», - сообщили в РАЛХе.
ТегиЛесной пожар