В Бурятии осталось всего два лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии потушили два лесных пожара в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах на площади 385 га. Новых возгораний при этом не возникло, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.По состоянию на утро 8 августа в республике осталось только два лесных пожара в Баунтовском районе. Их общая площадь составляет 254 га.«На тушении работает 100 человек, задействована 21 единица специализированной техники. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», - сообщили в РАЛХе.