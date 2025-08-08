Происшествия 08.08.2025 в 09:28
В Бурятии возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом
Такое распоряжение дал Александр Бастрыкин
Текст: Андрей Константинов
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом в Тункинском районе Бурятии.
«Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Евгению Лагацкому возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщает Следственный комитет.
Напомним, 6 августа в пятом часу вечера в Тункинском районе Бурятии съехал в кювет и перевернулся маршрутный автобус рейса «Улан-Удэ – Кырен». В салоне «Фиат Дукато» находились 16 пассажиров (детей среди них не было). ДТП случилось на федеральной трассе А-333 между селами Зун-Мурино и Зактуй. За медицинской помощью обратились 3 человека – с жалобами на ушибы. Пассажиров доставили в село Кырен на попутном автобусе.
