В Улан-Удэ пропал 60-летний мужчина

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 60-летнего жителя Улан-Удэ Александра Елисеева. Он пропал 2 августа.Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза карие.Был одет: серая кофта, коричневые спортивные брюки, серые кроссовки.Всех, кто располагает информацией о пропавшем мужчине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для его поисков требуется помощь добровольцев.