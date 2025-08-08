Происшествия 08.08.2025 в 10:07

В Улан-Удэ студент загнал родителей в долговую кабалу

Парень оформил на них кредиты, а деньги отдал мошенникам
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ студент загнал родителей в долговую кабалу
Фото: архив «Номер один»
За минувшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 8 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий аферистов жители республики потеряли почти 2 млн рублей. Одной из жертв жуликов стал 17-летний студент техникума из Улан-Удэ. Он оформил кредиты на родителей и все деньги перечислил мошенникам.

Как рассказали в МВД Бурятии, 1 августа юноше позвонила женщина, которая представилась «куратором по учебной части». Она сообщила, что для оформления личного дела необходимо подтвердить данные и выслала код, который парень назвал. 

После студенту позвонила другая женщина, которая сообщила о взломе личного кабинета на Госуслугах и необходимости связаться с сотрудником «Центрального банка». 

«Сотрудник Центрального Банка» позвонил сам этим же вечером. Парень рассказал ему о случившемся. В ответ аферист сообщил, что с банковских карт родителей юноши злоумышленники пытаются перевести деньги для террористов. Чтобы не угодить под уголовку и защитить деньги родителей, юношу убедили «свести их кредитный потенциал к нулю», самостоятельно оформив займы. 

В тот же день молодой человек приехал домой к родителям. По указанию мошенника, ночью, пока родители спали, он забрал их телефоны и направился к банкомату. С помощью банковского приложения юноша оформил кредит на отца на 1 миллион рублей и кредит на мать в размере 440 тысяч рублей, а также обналичил кредитную карту родителей еще на 300 тысяч рублей. Почти всю получившуюся сумму – более 1,6 млн рублей – он перевел мошенникам через банкомат с помощью установленного приложения для бесконтактной оплаты.
