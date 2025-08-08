Иркутская пенсионерка за деньги прописала в своей квартире 300 мигрантов

Сотрудники полиции в Иркутске задержали двух женщин, подозреваемых в организации незаконной миграции. 43-летняя уроженка ближнего зарубежья и 72-летняя местная жительница обеспечили пребывание в России сотен иностранных граждан, сообщили порталу IRK.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону.По данным полиции, уроженка ближнего зарубежья искала соотечественников, у которых заканчивался срок временного пребывания в России. За деньги она предлагала им фиктивно оформить гражданско-правовые документы и регистрацию по месту пребывания. Затем 72-летняя иркутянка прописывала мигрантов в принадлежащих ей квартире, доме или даче, в которых они в дальнейшем не проживали. Кроме того, пенсионерка составляла и подписывала гражданско-правовые договоры с мигрантами, после чего уведомление об их заключении направляла в управление по вопросам миграции.«Администратор» противоправного бизнеса ранее попадала в поле зрения правоохранителей из-за того, что сама не проживала по месту своей регистрации. Следователи выявили свыше 160 подложных уведомлений о заключенных фиктивных договорах и более 300 фактов фиктивных регистраций по месту пребывания. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.