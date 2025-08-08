Происшествия 08.08.2025 в 11:06

В Бурятии «черные лесорубы» возместили огромный ущерб

За незаконную рубку леса им насчитали почти 8 млн рублей
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии «черные лесорубы» возместили огромный ущерб
Фото: архив «Номер один»
Заиграевский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в незаконной рубке леса.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, члены преступной группы рубили деревья в защитных лесах Онохойского участкового лесничества. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 286 кубометров. Ущерб, нанесенный государству, правоохранители оценили в 7,9 млн. рублей.

«Осужденные признали вину, ущерб возместили в полном объеме. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил их к принудительным работам на срок от 2 до 4 лет. Организатор и руководитель преступной группы также лишен права заниматься лесозаготовительной деятельностью на срок 2,5 года. Использованные в незаконной деятельности орудия рубки, средства связи, грузовой автомобиль и пилорамы конфискованы в доход государства», - рассказали в прокуратуре.

Приговор еще не вступил в законную силу.
Теги
черные лесорубы

Все новости

В Бурятии туристы сделали невыносимой жизнь сельчан
08.08.2025 в 15:58
В Бурятии на подъездных путях станции Медведчиково сошли три вагона с углем
08.08.2025 в 15:53
«Упал до 20 ударов в минуту»: в Бурятии спасли женщину с низким пульсом
08.08.2025 в 15:08
В Бурятской ГСХА за 229 млн рублей отремонтируют общежитие
08.08.2025 в 14:54
В Улан-Удэ отремонтируют улицу возле Александровского сада
08.08.2025 в 14:43
В Бурятии стартовала новая кадровая программа «Россети Сибирь»
08.08.2025 в 14:31
В Бурятии поставили камеры для фиксации непристегнутых ремней безопасности
08.08.2025 в 13:37
В Бурятии пенсионеры-северяне получили более 16,8 млн рублей
08.08.2025 в 13:37
Аэропорт Улан-Удэ побил рекорд
08.08.2025 в 13:02
4-летний малыш после ДТП в Бурятии находится в хирургическом отделении ЦРБ
08.08.2025 в 12:38
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
В Бурятии на подъездных путях станции Медведчиково сошли три вагона с углем
Обошлось без пострадавших
08.08.2025 в 15:53
«Упал до 20 ударов в минуту»: в Бурятии спасли женщину с низким пульсом
Ее санавиацией доставили из района в Улан-Удэ
08.08.2025 в 15:08
В Бурятии нашли виновного в крупном ДТП на Мандрике
Им оказался водитель фуры
08.08.2025 в 11:53
На улан-удэнца незаконно оформили кредит на 100 тысяч рублей
Это сделал его знакомый после того, как воспользовался телефоном пострадавшего
08.08.2025 в 11:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru