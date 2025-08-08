В Бурятии «черные лесорубы» возместили огромный ущерб

Заиграевский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в незаконной рубке леса.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, члены преступной группы рубили деревья в защитных лесах Онохойского участкового лесничества. Общий объем незаконно заготовленной древесины составил 286 кубометров. Ущерб, нанесенный государству, правоохранители оценили в 7,9 млн. рублей.«Осужденные признали вину, ущерб возместили в полном объеме. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил их к принудительным работам на срок от 2 до 4 лет. Организатор и руководитель преступной группы также лишен права заниматься лесозаготовительной деятельностью на срок 2,5 года. Использованные в незаконной деятельности орудия рубки, средства связи, грузовой автомобиль и пилорамы конфискованы в доход государства», - рассказали в прокуратуре.Приговор еще не вступил в законную силу.