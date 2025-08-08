14-летний школьник в Улан-Удэ после ДТП попал в больницу

Школьник на мопеде в Улан-Удэ устроил ДТП и попал в больницу вместе со своим другом. За передачу прав управления несовершеннолетнему в отношении его матери был оформлен административный материал.

- Около 6 часов вечера в Улан-Удэ на ул. Кундо 51-летняя водитель автомобиля «Ниссан Серена» столкнулся с мопедом «Альфа», которым управлял 14-летний школьник без прав. В результате ДТП юный водитель мопеда и его 13-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ