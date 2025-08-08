Происшествия 08.08.2025 в 11:11
14-летний школьник в Улан-Удэ после ДТП попал в больницу
Его мопед столкнулся с иномаркой
Текст: Елена Кокорина
Школьник на мопеде в Улан-Удэ устроил ДТП и попал в больницу вместе со своим другом. За передачу прав управления несовершеннолетнему в отношении его матери был оформлен административный материал.
- Около 6 часов вечера в Улан-Удэ на ул. Кундо 51-летняя водитель автомобиля «Ниссан Серена» столкнулся с мопедом «Альфа», которым управлял 14-летний школьник без прав. В результате ДТП юный водитель мопеда и его 13-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
