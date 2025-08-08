Происшествия 08.08.2025 в 11:47

На улан-удэнца незаконно оформили кредит на 100 тысяч рублей

Это сделал его знакомый после того, как воспользовался телефоном пострадавшего
Текст: Карина Перова
На улан-удэнца незаконно оформили кредит на 100 тысяч рублей
В Улан-Удэ на 20-летнего молодого человека незаконно оформили кредит на 100 тысяч рублей. Об этом юноша рассказал полицейским в ноябре прошлого года.

В кабалу его загнал знакомый, которому улан-удэнец на непродолжительное время передавал свой сотовый телефон. Это было в апреле. А осенью парень узнал о наложении ареста из-за неоплаченной задолженности по кредиту. После этого он обратился в правоохранительные органы.

«В апреле прошлого года через мобильное приложение банка на имя пострадавшего оформлен кредит на сумму 100 000 рублей. Денежные средства поступили на расчетный счет заявителя, после чего переведены на счет знакомого. Злоумышленник пояснил, что, увидев в телефоне мобильное приложение банка, он решил оформить кредит на имя заявителя и перевести деньги на свой счет. Подозреваемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, после чего скрылся от следствия», - рассказали в МВД по Бурятии.

Позже 20-летнего ранее не судимого молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту мошенничества завели уголовное дело.
