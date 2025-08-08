«Упал до 20 ударов в минуту»: в Бурятии спасли женщину с низким пульсом

Жительница Бурятии, страдающая от серьезного нарушения ритма сердца, оказалась в критическом состоянии: её пульс упал до 20 ударов в минуту. Это случилось в одном из районов республики.На место отправился воздушный борт с комплексной бригадой Территориального центра медицины катастроф РБ в составе реаниматолога и кардиолога. Специалисты оперативно установили пациентке временный электрокардиостимулятор.«Сердцу был навязан ритм аппарата в пределах 70-80 ударов в минуту, и в стабильном состоянии пациентка была доставлена в медицинское учреждение Улан-Удэ для установки постоянного электрокардиостимулятора», - рассказали в ТЦМК.