Происшествия 08.08.2025 в 15:08
«Упал до 20 ударов в минуту»: в Бурятии спасли женщину с низким пульсом
Ее санавиацией доставили из района в Улан-Удэ
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии, страдающая от серьезного нарушения ритма сердца, оказалась в критическом состоянии: её пульс упал до 20 ударов в минуту. Это случилось в одном из районов республики.
На место отправился воздушный борт с комплексной бригадой Территориального центра медицины катастроф РБ в составе реаниматолога и кардиолога. Специалисты оперативно установили пациентке временный электрокардиостимулятор.
«Сердцу был навязан ритм аппарата в пределах 70-80 ударов в минуту, и в стабильном состоянии пациентка была доставлена в медицинское учреждение Улан-Удэ для установки постоянного электрокардиостимулятора», - рассказали в ТЦМК.
