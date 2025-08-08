Происшествия 08.08.2025 в 15:53

В Бурятии на подъездных путях станции Медведчиково сошли три вагона с углем

Обошлось без пострадавших
Текст: Карина Перова
В Бурятии на подъездных путях станции Медведчиково сошли три вагона с углем
Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Сегодня, 8 августа, в Бурятии на подъездных путях станции Медведчиково сошли три вагона с углем, следовавших в составе поезда. При этом они не опрокинулись.

Обошлось без пострадавших, размер ущерба устанавливается, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На месте работает восстановительный поезд, выехала следственно-оперативная группа. Причины произошедшего выясняются.

«По данному факту Бурятской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения федерального законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организовано проведение проверки в порядке ст.144, 145 УПК РФ», - говорится в сообщении.
