Сегодня, 8 августа, в Бурятии на подъездных путях станции Медведчиково сошли три вагона с углем, следовавших в составе поезда. При этом они не опрокинулись.Обошлось без пострадавших, размер ущерба устанавливается, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.На месте работает восстановительный поезд, выехала следственно-оперативная группа. Причины произошедшего выясняются.«По данному факту Бурятской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения федерального законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России организовано проведение проверки в порядке ст.144, 145 УПК РФ», - говорится в сообщении.