Происшествия 09.08.2025 в 09:18

Два новых лесных пожара спровоцировали сухие грозы в Бурятии

Сейчас в лесах республике действует три очага
Текст: Андрей Константинов
Два новых лесных пожара спровоцировали сухие грозы в Бурятии
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии возникли два лесных пожара в Джидинском и Северо-Байкальском районах. Их причиной стали сухие грозы. Одно возгорание - в Северо-Байкальском районе на площади 65 га - удалось потушить.

Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, на утро 9 августа в Бурятии осталось три пожара: в Баунтовском и Джидинском районах. Их общая площадь составляет 330 га. 

«На тушении работают 26 человек. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», - рассказали в РАЛХе. 
