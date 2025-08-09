Происшествия 09.08.2025 в 09:35

В Бурятии пропавшего жителя Бичуры нашли мертвым

Следов насильственной смерти на теле не обнаружили
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии завершились поиски 41-летнего жителя Бичуры, который 4 августа ушел из дома на улице Краснопартизанская и не вернулся.

«Мужчина найден мертвым. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено», - сообщает «Бичура-инфо.24/7».
