В Бурятии пропавшего жителя Бичуры нашли мертвым
Следов насильственной смерти на теле не обнаружили
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии завершились поиски 41-летнего жителя Бичуры, который 4 августа ушел из дома на улице Краснопартизанская и не вернулся.
«Мужчина найден мертвым. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено», - сообщает «Бичура-инфо.24/7».
