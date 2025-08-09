Происшествия 09.08.2025 в 12:46

В Бурятии ущерб от действий аферистов достиг 330 миллионов рублей

Со своими деньгами расстались уже 1385 жителей республики
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ущерб от действий аферистов достиг 330 миллионов рублей
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали 1385 человек (+ 41 за последнюю неделю). Общий причиненный аферистами ущерб составил 330,8 млн рублей (+ 16,8 млн.рублей за последнюю неделю). Таки данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре. 

Так, одной из жертв жуликов стала пожилая женщина. Ей звонили неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками различных организаций — «Энергосбыта», Госуслуги и «Росфинмониторинга». По указанию мошенников пенсионерка «для защиты» собственных сбережений перевела 585 тысяч рублей на «безопасный счёт». 

мошенничество

