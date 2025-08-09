В Бурятии ущерб от действий аферистов достиг 330 миллионов рублей

В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали 1385 человек (+ 41 за последнюю неделю). Общий причиненный аферистами ущерб составил 330,8 млн рублей (+ 16,8 млн.рублей за последнюю неделю). Таки данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.Так, одной из жертв жуликов стала пожилая женщина. Ей звонили неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками различных организаций — «Энергосбыта», Госуслуги и «Росфинмониторинга». По указанию мошенников пенсионерка «для защиты» собственных сбережений перевела 585 тысяч рублей на «безопасный счёт».