Приехавшей в Бурятию гражданке Монголии влепили гигантский штраф

Полным финансовым крахом закончилась для гражданки Монголии поездка в Бурятию. Проблемы у женщины возникли из-за того, что она незадекларировала на таможне крупную партию привезенной с собой валюты – 280 тысяч юаней.За незаконное перемещение через таможенную границу крупной суммы наличности на иностранку возбудили уголовное дело. Кяхтинский райсуд признал ее виновной и приговорил к штрафу в размере 217 тысяч рублей. Также суд постановил вернуть ей изъятую валюту.Однако с таким наказанием не согласился гособвинитель. Посчитав его слишком мягким, он подал апелляцию в Верховный суд Бурятии. Вышестоящая инстанция с доводами гособвинителя согласилась и серьезно ужесточила приговор.«Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 2,7 млн рублей, незаконно перемещенная валюта конфискована в доход государства. Для исполнения наказания о взыскании штрафа суд наложил арест на автомобиль, на котором виновная пересекла границу, и принадлежащие ей законно перемещенные через таможенную границу денежные средства», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.Приговор уже вступил в законную силу.