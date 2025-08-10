Вчера днем в Улан-Удэ двое подростков на мопеде влетели в дерево. Авария произошла в лесу около ДНТ «ВСГУТУ».Оба мальчика пострадали – их с травмами госпитализировали в медицинское учреждение, отметили в Госавтоинспекции региона.Взрослых призывают не допускать к управлению несовершеннолетних, не имеющих прав и достаточных навыков вождения.