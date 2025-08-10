Происшествия 10.08.2025 в 09:24
В Улан-Удэ двое подростков на мопеде влетели в дерево
Оба мальчика пострадали
Текст: Карина Перова
Вчера днем в Улан-Удэ двое подростков на мопеде влетели в дерево. Авария произошла в лесу около ДНТ «ВСГУТУ».
Оба мальчика пострадали – их с травмами госпитализировали в медицинское учреждение, отметили в Госавтоинспекции региона.
Взрослых призывают не допускать к управлению несовершеннолетних, не имеющих прав и достаточных навыков вождения.
Оба мальчика пострадали – их с травмами госпитализировали в медицинское учреждение, отметили в Госавтоинспекции региона.
Взрослых призывают не допускать к управлению несовершеннолетних, не имеющих прав и достаточных навыков вождения.