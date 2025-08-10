Происшествия 10.08.2025 в 11:12
В Бурятии 14-летний мальчик получил ожоги рук и лица
Он пострадал при тушении вспыхнувшего сарая
Текст: Карина Перова
Рано утром в поселке Зун-Мурино Тункинского района Бурятии в одном из дворов загорелся деревянный сарай. На улицу выбежали 14-летний подросток и бабушка, чтобы попытаться потушить пламя. А его мать вызывала экстренные службы.
Когда пожарные 10-го Тункинского отряда прибыли на место, строение было полностью охвачено огнём. Юноша во время тушения получил ожоги обоих предплечий и лица, его госпитализировали в медучреждение.
«Менее чем за 20 минут пожар был ликвидирован огнеборцами на шести «квадратах». Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.
