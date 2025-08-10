Происшествия 10.08.2025 в 11:41
В Бурятии два туриста заплутали, возвращаясь с пика Улябор
К ним на выручку отправились спасатели БРПСС
Текст: Карина Перова
Возле села Хурай-Хобок Тункинского района Бурятии заблудились двое путешественников. Они потерялись во время возвращения с пика Улябор. Сигнал в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил в ночь с 9 на 10 августа.
На место выдвинулись два спасателя БРПСС на одной единице техники. Те благополучно нашли заплутавших туристов – живыми и в удовлетворительном состоянии.
«Спасатели БРПСС сопроводили их до автомобиля, где они смогли продолжить свой путь. От медицинской помощи туристы отказались», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
