10.08.2025 в 12:15
В Улан-Удэ вырубают деревья
Воскресный день для рубки был выбран по причине отъезда общественников на Байкал
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ сегодня утром массовой вырубке подверглась улица Ленина. Десятки деревьев были уничтожены за несколько часов. Пилили быстро и споро, оставив после себя одни пеньки.
Воскресенье было выбрано, скорее всего, по причине нерабочего дня и отсутствия в столице Бурятии активной части населения и общественников. Которые наверняка подняли бы шум, глядя как рубят тополя.
Улан-Удэ сегодня задыхается от автомобильного смога не только зимой, но и летом, когда ситуацию спасают только зелёные насаждения, аккумулируя в листве пыль и вредные вещества от автотранспорта.
К сожалению, муниципальные власти выдали разрешение на вырубку, исходя из чьих-то интересов. Думается, не интересов обычных горожан.
