В Улан-Удэ вырубают деревья

В Улан-Удэ сегодня утром массовой вырубке подверглась улица Ленина. Десятки деревьев были уничтожены за несколько часов. Пилили быстро и споро, оставив после себя одни пеньки.Воскресенье было выбрано, скорее всего, по причине нерабочего дня и отсутствия в столице Бурятии активной части населения и общественников. Которые наверняка подняли бы шум, глядя как рубят тополя.Улан-Удэ сегодня задыхается от автомобильного смога не только зимой, но и летом, когда ситуацию спасают только зелёные насаждения, аккумулируя в листве пыль и вредные вещества от автотранспорта.К сожалению, муниципальные власти выдали разрешение на вырубку, исходя из чьих-то интересов. Думается, не интересов обычных горожан.