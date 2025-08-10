В приграничном городе Бурятии выкопали огромную яму под колодец и бросили

В Бурятии жители Кяхты бьют тревогу. На пересечении улиц Южная и Каландаришвили образовалось опасное место – там выкопали огромную яму под колодец и бросили. При этом ее никак не закрыли.«Попытались огородить, но сделали это через одно место. А что, если туда упадет какой-нибудь пьяница и угробит себя? Или маленький ребенок? Раскопками на этом участке занимались очень долго, бросали технику, не следили за ней, администрация даже предостережение выписывала. И толку? Надо рублем за такое наказывать», - пишет телеграм-канал BLOG_KYAKHTA.Общественники города просят ответственных и компетентных лиц обратить внимание на этот беспредел. В комментариях пользователи заявили, что проблема долгоиграющая – яме уже два месяца, и она успела зарасти травой. Кяхтинцы считают, что до трагедии действительно недалеко – возле этого места играет очень много детей.