В Улан-Удэ мужчина пострадал при тушении электроплиты

Накануне вечером в Улан-Удэ произошел пожар в доме на Выборгской улице, там загорелась электроплита на кухне. Не обошлось без пострадавших – 47-летний брат хозяйки получил ожоги пальцев рук и отравление угарным газом, когда попытался самостоятельно потушить огонь.Мужчине оказали своевременную медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Огонь повредил стену, кухонный гарнитур и потолок на десяти «квадратах».«Пожар ликвидирован силами 8-ми человек и 2-х единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Вероятно, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.