В Бурятии снесло крышу одной из библиотек

Вчера вечером Бурятию накрыла пыльная буря и гроза. Из-за сильного ветра обрывались провода – обесточило несколько населенных пунктов. В Иволгинском районе на дорогу сошел сель.А в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района снесло крышу местной библиотеки.«Проведут обследование здания. Ветром частично повреждена крыша, ориентировочно на площади 16 кв. м.», - сообщили в телеграм-канале «Кяхта-инфо.24/7».