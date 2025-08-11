Происшествия 11.08.2025 в 08:47
В Бурятии снесло крышу одной из библиотек
Без кровли осталось здание в Усть-Кяхте
Текст: Карина Перова
Вчера вечером Бурятию накрыла пыльная буря и гроза. Из-за сильного ветра обрывались провода – обесточило несколько населенных пунктов. В Иволгинском районе на дорогу сошел сель.
А в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района снесло крышу местной библиотеки.
«Проведут обследование здания. Ветром частично повреждена крыша, ориентировочно на площади 16 кв. м.», - сообщили в телеграм-канале «Кяхта-инфо.24/7».
