Удар молнии вызвал лесной пожар в Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар в Прибайкальском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, возгорание произошло из-за удара молнии. Один пожар за это же время удалось ликвидировать - в Баунтовском районе на площади 30 га.По состоянию на утро 11 августа в лесах республики осталось потушить два пожара - в Баунтовском и Прибайкальском районах. Их общая площадь составляет 300 га.«С огнём сражаются 26 человек. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», - сообщает РАЛХ.