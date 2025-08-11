Происшествия 11.08.2025 в 09:14

Удар молнии вызвал лесной пожар в Бурятии

Возгорание возникло в Прибайкальском районе
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Удар молнии вызвал лесной пожар в Бурятии
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар в Прибайкальском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, возгорание произошло из-за удара молнии. Один пожар за это же время удалось ликвидировать - в Баунтовском районе на площади 30 га.

По состоянию на утро 11 августа в лесах республики осталось потушить два пожара - в Баунтовском и Прибайкальском районах. Их общая площадь составляет 300 га. 

«С огнём сражаются 26 человек. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», - сообщает РАЛХ. 
Теги
Лесной пожар

Все новости

В Улан-Удэ всю ночь откачивали лужи
11.08.2025 в 10:02
«Управляшки» Улан-Удэ призвали не затягивать с поверкой теплосчетчиков
11.08.2025 в 10:01
В Бурятии пожар уничтожил дачный дом
11.08.2025 в 09:45
В Бурятии продолжают ловить свободно разгуливающую скотину
11.08.2025 в 09:45
Федеральную трассу в Бурятии расчистили от камней
11.08.2025 в 09:37
Улан-удэнку обвели вокруг пальца «сотрудники» Энергосбыта, Роскомнадзора и ФСБ
11.08.2025 в 09:23
Удар молнии вызвал лесной пожар в Бурятии
11.08.2025 в 09:14
Тройня и единовременное пособие
11.08.2025 в 09:00
В Бурятии снесло крышу одной из библиотек
11.08.2025 в 08:47
В Улан-Удэ мужчина пострадал при тушении электроплиты
11.08.2025 в 08:29
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 августа

Читайте также
В Бурятии пожар уничтожил дачный дом
Распространение огня на соседние участки пожарные не допустили
11.08.2025 в 09:45
Федеральную трассу в Бурятии расчистили от камней
Сель сошел вчера на «Байкал» в районе Ошурково
11.08.2025 в 09:37
Улан-удэнку обвели вокруг пальца «сотрудники» Энергосбыта, Роскомнадзора и ФСБ
У нее увели 400 тысяч рублей, взятых в кредит
11.08.2025 в 09:23
В Бурятии снесло крышу одной из библиотек
Без кровли осталось здание в Усть-Кяхте
11.08.2025 в 08:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru