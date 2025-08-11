Улан-удэнку обвели вокруг пальца «сотрудники» Энергосбыта, Роскомнадзора и ФСБ

Мошенники «обработали» 53-летнюю жительницу Улан-Удэ. Горожанка рассказала полицейским, что все началось со звонка в одном из мессенджеров, собеседник представился «работником Энергосбыта».Звонивший заявил, что идет проверка оборудования. Он попросил женщину продиктовать код, чтобы включить ее в число проверяемых. После этого улан-удэнке пришло сообщение о незаконном входе на портал «Госуслуги» с просьбой связаться по указанному телефону.Та набрала номер, и ей ответила «сотрудница Роскомнадзора», которая предупредила о срочной необходимости перевода средств на «безопасный счет». Затем в разговор включился лжеспециалист «Центробанка», он сообщил, что обнаружил активные заявки на получение кредитов в микрокредитных организациях и банках.После жительницу Улан-Удэ связали с «сотрудником ФСБ». Аферист начал угрожать и запугивать женщину уголовной ответственностью, потребовав строго выполнять все указания и соблюдать конфиденциальность.На следующий день ей поступил звонок от «сотрудника Центробанка». Тот заявил, что в одном из банков на женщину оформили заявку на получение кредита в 400 тысяч рублей. Он сообщил, что горожанке нужно самой получить эти средства, чтобы опередить мошенников.«Послушавшись злоумышленника, жертва аферистов последовала в банк. Сотрудникам финансового учреждения она пояснила, что деньги ей нужны для покупки земельного участка. Получив денежные средства, заявительница перевела мошенникам около 400 тысяч рублей. Вернувшись домой, женщина поняла, что стала жертвой мошенников», - рассказали в МВД по Бурятии.По факту мошенничества завели уголовное дело.